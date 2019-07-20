Тегеран вважає "марним" рішення відправити військових США в Саудівську Аравію

Рішення США відправити американських військових в Саудівську Аравію є "символічним і марним кроком".

Про це заявив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф, повідомляє Anadolu.

"Безпеку в нашому регіоні не можна забезпечити ззовні. Країни регіону мають самі забезпечувати свою безпеку за допомогою співробітництва та регіональної інтеграції", - сказав Заріф.

Глава МЗС також звинуватив США у постачаннях зброї терористам у регіоні, в тому числі в Сирії.

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Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що США мають намір розмістити близько 500 військовослужбовців на авіабазі принца Султана в Ер-Ріяді.

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