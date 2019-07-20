США відряджають війська в Саудівську Аравію

МЗС Саудівської Аравії заявив, що американські військові, кількість яких може становити 500 осіб, допоможуть зберегти стабільність і безпеку в регіоні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

“В умовах наростання напруженості в регіоні Перської затоки США збираються розмістити військовий контингент на території Саудівської Аравії. Цю інформацію підтвердило у п'ятницю, 19 липня, МЗС Саудівської Аравії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ер-Ріяд і Вашингтон "зміцнюють співробітництво з метою посилення безпеки і стабільності в регіоні".

Представники Центрального військового командування США заявили у п'ятницю про те, що мета цього кроку - "захистити від загроз інтереси і військові сили США в регіоні".

Імовірно, контингент буде розміщений на базі ВПС імені принца Султана на схід від Ер-Ріяда. Повідомляється, що невелика кількість військових та обслуга вже прибули на базу і готують її до розміщення ракетних комплексів Patriot, а також займаються поліпшенням злітної смуги.

Як повідомляв Укрінформ, учора Іран затримав два британські два танкери в Ормузькій протоці. Дещо раніше Дональд Трамп повідомив, що в тому ж таки районі американські військові знищили іранський безпілотник, який наблизився на небезпечну відстань до десантного корабля ВМС США USS Boxer.