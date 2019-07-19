В Афінах стався потужний землетрус

В Афінах стався землетрус магнітудою 5,3.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Євро-Середземноморський інститут.

“Землетрус (в Афінах — ред.) мав магнітуду 5,3”, - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зафіксований за 23 км на північний захід від Афін. Стихійне лихо сталося о 14.30 за місцевим часом.

Наразі немає інформації щодо постраждалих або завданої шкоди, проте повідомлялося про вимкнення світла в деяких районах центру Афін.

Як повідомлялося, 16 липня у результаті землетрусу магнітудою 6 на індонезійському острові Балі постраждало семеро людей.