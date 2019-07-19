Біля Кабульського університету прогримів вибух, 6 осіб загинули

Біля Кабульського університету прогримів вибух, 6 осіб загинули

Укрінформ
Біля входу до Кабульського університету в столиці Афганістану вибухнула бомба, внаслідок чого загинули щонайменше 6 осіб та 27 отримали поранення.

Про це повідомляє Tolo News з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я.

«Кількість загиблих внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою у Кабулі, яке сталося сьогодні вранці близько 7:20 біля Кабульського університету, збільшилася до шести», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху було також поранено щонайменше 27 осіб.

Жодна з місцевих терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибух.

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Як повідомляє Al Jazeera, поліції поки невідомо, чи було атаку здійснено терористом-смертником, чи вибух здійснювався за допомогою дистанційного керування.

Як повідомлялося, раніше цього місяця у дипломатичному районі Кабула стався потужний вибух, відповідальність за який взяло терористичне угруповання «Талібан». Внаслідок інциденту загинули щонайменше 40 осіб, близько сотні людей отримали поранення.

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