Трамп анонсував призначення нового міністра праці

Трамп анонсував призначення нового міністра праці

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп має намір призначити Джина Скаліа новим міністром праці США.

Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

«Я радий оголосити, що маю намір призначити Джина Скаліа новим міністром праці», - повідомив він, додавши, що кандидат на посаду досяг великих успіхів в юридичній сфері і користується великою повагою не просто як юрист, а як юрист з великим досвідом.

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На думку Трампа, Скаліа буде «чудовим членом адміністрації (США - ред.), яка в перші два з половиною роки зробила більше, ніж, можливо, будь-яка інша адміністрація в історії».

Нині посаду міністра праці США обіймає Олександр Акоста.

Фото: The White House

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