Трамп анонсував призначення нового міністра праці

Президент США Дональд Трамп має намір призначити Джина Скаліа новим міністром праці США.

Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

«Я радий оголосити, що маю намір призначити Джина Скаліа новим міністром праці», - повідомив він, додавши, що кандидат на посаду досяг великих успіхів в юридичній сфері і користується великою повагою не просто як юрист, а як юрист з великим досвідом.

На думку Трампа, Скаліа буде «чудовим членом адміністрації (США - ред.), яка в перші два з половиною роки зробила більше, ніж, можливо, будь-яка інша адміністрація в історії».

Нині посаду міністра праці США обіймає Олександр Акоста.

Фото: The White House