У Мексиці перекинувся туристичний автобус, загинули 15 осіб
Укрінформ
У Мексиці перекинувся автобус з туристами, в результаті чого загинули 15 осіб і ще 21 постраждала.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцевих чиновників.
«Щонайменше 15 осіб загинули і ще 21 отримали поранення в четвер, коли пасажирський автобус перекинувся в західному штаті Наяріт в Мексиці», - йдеться в повідомленні.
Автобус, що перевозив туристів з пляжу в центральному штаті Аґуаскальєнтес, перекинувся в гірському районі недалеко від міста Компостела.
Серед загиблих були діти.