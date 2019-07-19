У Мексиці перекинувся туристичний автобус, загинули 15 осіб

У Мексиці перекинувся автобус з туристами, в результаті чого загинули 15 осіб і ще 21 постраждала.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцевих чиновників.

«Щонайменше 15 осіб загинули і ще 21 отримали поранення в четвер, коли пасажирський автобус перекинувся в західному штаті Наяріт в Мексиці», - йдеться в повідомленні.

Автобус, що перевозив туристів з пляжу в центральному штаті Аґуаскальєнтес, перекинувся в гірському районі недалеко від міста Компостела.

Серед загиблих були діти.