Біля берегів Канада стався витік нафти

На розташованій поблизу канадського острова Ньюфаундленд нафтовій платформі стався витік.

Про це повідомили у компанії Hibernia Management and Development, якій належить платформа.

“Витік суміші води та нафти стався під час стандартної процедури видалення води із резервуару накопичення. За результатами повітряного спостереження, приблизний обсяг нафти, яка витекла, оцінюється у 75 барелів, тобто близько 12 тис. літрів”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що витік стався 18 липня, і поки що робота платформи припинена. Персонал перебуває у безпеці.

Очищати воду від нафтової плями вже почало спеціальне судно.

У компанії зазначили: “Інші дії з реагування включають: механічне розпилення сорбентного розчину, встановлення буя відстеження та проведення спостережних польотів”.

Окрема команда також здійснює спостереження за природою у зоні забруднення. “Жодних тварин поблизу не виявлено”, - наголошується в заяві.