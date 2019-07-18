Жорсткий Brexit підштовхне економіку Британії до рецесії

Британська Агенція з питань бюджетної відповідальності прогнозує збільшення інфляції, зменшення податкових надходжень та падіння курсу фунта у випадку виходу Сполученого Королівства з ЄС без угоди.

Про це пише Politico.

"Brexit без угоди штовхне економіку Великої Британії в рецесію наступного року, знизивши ВВП на два відсотки, за даними британської незалежної служби економічного прогнозування", - йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозом, економічна рецесія супроводжуватиметься просіданням національної валюти, різким зниженням цін на британські активи, зростанням інфляції, падінням податкових надходжень та зниженням цін на нерухомість.

Голова агенції з питань дотримання бюджету Роберт Чоте окреслив чинники, що вплинуть на британську економіку. "Комплексна картина полягає в тому, що підвищена невизначеність та зниження довіри стримуватимуть інвестиції, вищі торговельні мита з країнами ЄС негативно вплинуть на внутрішній та зовнішній попит, в той час як вартість фунту та інших активів різко впаде".

Як повідомлялося, на даний час, після двох відтермінувань, дедлайном для виходу Об’єднаного Королівства з Євросоюзу є жовтень. І вірогідність виходу без жодної угоди є досить великою.

Потенційний наступний британський прем’єр Борис Джонсон (ім’я глави уряду стане відоме 23 липня) нещодавно заявив, що має намір в жовтні призупинити роботу парламенту для того, щоби вивести країну з ЄС за будь-яких умов і без його схвалення.

Фото: picture alliance