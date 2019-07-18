У Молдові можуть повернути вибори за партійними списками

Уряд Молдови схвалив проєкт закону про скасування змішаної виборчої системи і повернення до парламентських виборів на пропорційній основі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Відповідно до законопроєкту, громадяни Молдови за межами країни зможуть голосувати протягом двох днів, причому як на підставі дійсних посвідчень особи (внутрішніх ідентифікаційних карт), так і прострочених паспортів.

Законопроектом передбачено заборону на проведення агітації в день голосування. Нововведенням стане і те, що кількість виборчих дільниць за межами країни визначатиме центральна виборча комісія, а не уряд.

Нагадаємо, кілька днів тому парламент Молдови підтримав цей законопроєкт у першому читанні. Згідно з процедурою, для його затвердження потрібна згода уряду. Закон набуде чинності після того, як парламент проголосує за нього у другому читанні.