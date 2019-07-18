ООН проголосила 18 липня днем Нельсона Мандели

ООН проголосила 18 липня днем Нельсона Мандели

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Укрінформ
Генеральна асамблея ООН проголосила 18 липня міжнародним днем Нельсона Мандели.

Про це написала у своєму Твіттері президент Генеральної асамблеї ООН Марія Фернанда Еспіноса, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Генасамблея ООН проголосила 18 липня Днем Нельсона Мандели, який буде присвячений його служінню людству: від боротьби з расизмом, апартеїдом та нерівністю до захисту прав людини, демократії, соціальної справедливості та миру», - зазначила вона.

На думку президента Генасамблеї ООН, людство має підтримувати дух Мандели та віддати йому шану, продовжуючи його справу.

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Важливість пам’ятати внесок Нельсона Мандели відзначив і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

«Послання Нельсона Мандели світові було чітким: кожен з нас може взятися до справи та діяти задля досягнення тривких змін. Ми всі зобов’язані чинити так само», - зауважив він.

Нельсон Мандела (1918-2013) - відомий південноафриканський правозахисник, політик та юрист. Борець з режимом апартеїду та расовою дискримінацією у ПАР. 1963 року був засуджений до довічного ув’язнення після заклику до збройного протистояння режиму, і продовжив боротьбу з-за грат. 1990 вийшов на волю, а 1994 року став президентом ПАР. Лауреат Нобелівської премії миру 1993 року.

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