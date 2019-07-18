Генеральна асамблея ООН проголосила 18 липня міжнародним днем Нельсона Мандели.

Про це написала у своєму Твіттері президент Генеральної асамблеї ООН Марія Фернанда Еспіноса, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Генасамблея ООН проголосила 18 липня Днем Нельсона Мандели, який буде присвячений його служінню людству: від боротьби з расизмом, апартеїдом та нерівністю до захисту прав людини, демократії, соціальної справедливості та миру», - зазначила вона.

The #UNGA declared that 18 July, #MandelaDay, would be dedicated to his service to humanity: from fighting racism, apartheid & inequality; to promoting human rights, democracy, social justice & peace. We must channel his spirit & honour him by carrying forward his legacy #UN4ALL pic.twitter.com/TvFRFWNhG2 — UN GA President (@UN_PGA) 18 липня 2019 р.

На думку президента Генасамблеї ООН, людство має підтримувати дух Мандели та віддати йому шану, продовжуючи його справу.

Важливість пам’ятати внесок Нельсона Мандели відзначив і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

«Послання Нельсона Мандели світові було чітким: кожен з нас може взятися до справи та діяти задля досягнення тривких змін. Ми всі зобов’язані чинити так само», - зауважив він.

"Nelson Mandela’s message to the world is clear: Every one of us can step up and act for enduring change. We all have the duty to do so." -- @antonioguterres on Thursday's #MandelaDay. https://t.co/ypH8FNA8V3 pic.twitter.com/pvum8X5TVi — United Nations (@UN) 18 липня 2019 р.

Нельсон Мандела (1918-2013) - відомий південноафриканський правозахисник, політик та юрист. Борець з режимом апартеїду та расовою дискримінацією у ПАР. 1963 року був засуджений до довічного ув’язнення після заклику до збройного протистояння режиму, і продовжив боротьбу з-за грат. 1990 вийшов на волю, а 1994 року став президентом ПАР. Лауреат Нобелівської премії миру 1993 року.