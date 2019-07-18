Єврокомісія дає Польщі два місяці на розв'язання судової кризи

Єврокомісія оголосила про рішення перейти до наступного етапу правової процедури, порушеної проти Польщі у зв’язку із прийняттям законодавства, яке запроваджує нову дисциплінарну практику для суддів.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

"Польське законодавство допускає, що судді первинних судів можуть бути суб’єктом дисциплінарних розслідувань, процедур та санкцій на основі змісту власних судових рішень... Новий дисциплінарний режим не гарантує незалежність та безпристрасність Дисциплінарної палати Верховного суду, яка складається виключно з суддів, відібраних Національною радою з питань правосуддя, яка, в свою чергу, призначається польським Парламентом (Сеймом)… Новий режим не гарантує, що такі справи будуть розглянуті протягом визначеного терміну, що допускає постійне знаходження суддів під загрозою справ, що тривають. Це також порушує право суддів на захист", - йдеться у повідомленні.

Від 3 квітня, з моменту отримання обґрунтованого формального повідомлення Єврокомісії, Польща мала 2 місяці для того, щоб відповісти на наведені аргументи. Попередній аналіз відповіді від польських органів влади дозволив Єврокомісії зробити висновок, що така відповідь не вирішує правові занепокоєння. З огляду на це, Єврокомісія вирішила перейти до наступного етапу правової процедури.

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Це означає, що відсьогодні владні структури Польщі мають два місяці, щоб вжити необхідні заходи, щоб відповідати представленим Єврокомісією аргументам. Якщо Польща цього не зробить у відведений термін, Єврокомісія може передати розгляд справи до Суду ЄС.