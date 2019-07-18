Кремль хоче "інвентаризувати" відносини з новим складом Єврокомісії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сподівається, що новий склад Європейської комісії здійснить інвентаризацію відносин з Москвою.

Про це він заявив, коментуючи призначення на посаду голови Єврокомісії ексміністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн, повідомляє TAСС.

"Сподіваюся, що новий склад Єврокомісії здійснить інвентаризацію відносин з РФ. Коли вони висловлять свою позицію щодо подальшого розвитку відносин з нами, ми, звичайно ж, будемо реагувати", - сказав Лавров.

Згадуючи не зовсім доброзичливі висловлювання фон дер Ляєн щодо РФ, Лавров зазначив, що в Москві будуть орієнтуватися не на якісь публічні заяви, а на реальні справи.

"У нас є відчуття, якщо говорити про російсько-німецькі відносини, що попри досить серйозні розбіжності з цілої низки питань, є розуміння, що це не повинно бути перешкодою для розвитку нормального діалогу в інтересах наших країн та наших народів", - заявив російський міністр.

Як повідомлялося, Урсулу фон дер Ляєн, ексміністра оборони ФРН, було обрано на посаду голови Єврокомісії минулого вівторка, 16 липня.

Фото: dpa