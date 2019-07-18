Прем'єру Британії заборонили зупиняти роботу парламенту заради Brexit

Палата громад Великої Британії заборонила прем'єр-міністру країни зупинити роботу парламенту задля Brexit без угоди.

Про це повідомляє Independent.

“Депутати, вигравши в уряду під час важливого голосування у Палаті громад, не дозволили новому прем'єр-міністру зупинити роботу парламенту аби проштовхнути Brexit без угоди”, - йдеться у повідомленні.

За відповідну правку проголосували 315 депутатів, проти висловилися 274.

Таким чином восени британський уряд буде змушений, зокрема, проводити дебати в стінах парламенту та вносити пропозиції щодо голосування, до яких депутати можуть вносити свої правки, перед 31 жовтня 2019 коли країна має залишити Євросоюз.

Раніше Борис Джонсон, кандидат на посаду прем’єра Великої Британії від консерваторів, планував в разі своєї перемоги призупинити роботу парламенту в жовтні – для здійснення виходу країни з ЄС без угоди.

Як повідомлялося, ім’я нового глави британського уряду стане відомим 23 липня.