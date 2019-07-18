Прем'єру Британії заборонили зупиняти роботу парламенту заради Brexit

Прем'єру Британії заборонили зупиняти роботу парламенту заради Brexit

Укрінформ
Палата громад Великої Британії заборонила прем'єр-міністру країни зупинити роботу парламенту задля Brexit без угоди.

Про це повідомляє Independent.

“Депутати, вигравши в уряду під час важливого голосування у Палаті громад, не дозволили новому прем'єр-міністру зупинити роботу парламенту аби проштовхнути Brexit без угоди”, - йдеться у повідомленні.

За відповідну правку проголосували 315 депутатів, проти висловилися 274.

Таким чином восени британський уряд буде змушений, зокрема, проводити дебати в стінах парламенту та вносити пропозиції щодо голосування, до яких депутати можуть вносити свої правки, перед 31 жовтня 2019 коли країна має залишити Євросоюз.

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Раніше Борис Джонсон, кандидат на посаду прем’єра Великої Британії від консерваторів, планував в разі своєї перемоги призупинити роботу парламенту в жовтні – для здійснення виходу країни з ЄС без угоди.

Як повідомлялося, ім’я нового глави британського уряду стане відомим 23 липня.

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