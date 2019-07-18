Бундесвер отримав нового міністра

Вдруге німецьку армію очолила багатодітна мати

У Берліні – знову «політичний вибух»: новим міністром оборони, другою в історії Німеччини жінкою на цій посаді, призначено Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Вона навіть уже отримала посвідчення. Вся «бліц-операція» зайняла лічені години.

Сказати, що таке рішення канцлера Ангели Меркель викликало неймовірне здивування всіх інших – це нічого не сказати. Ще кілька днів тому сама Аннегрет Крамп-Карренбауер укотре гаряче запевняла, що ні за що не посяде місце в уряді й зосередиться, будучи головою Християнсько-демократичного союзу, виключно на справах партійних.

Приголомшені представники широкого партійного спектру активно висловлюють свою думку, часто аж ніяк не схвальну. Найбільше образилися, схоже, у Вільній демократичній партії. Співголова фракції партії в бундестазі Александер Граф Ламсдорфф уже заявив: «Аннегрет Крамп-Карренбауер не має досвіду роботи в сфері зовнішньої політики і безпеки. Повага до бундесверу і авторитет виглядають інакше ... Ніщо не може більш ясно висловити презирство федерального канцлера до бундесверу, ніж ця особистість».

Експерт з питань оборони Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн несхвально висловилася також на адресу самої глави уряду: «Канцлер і правлячий блок ще раз показують, що їм абсолютно байдужі інтереси бундесверу. В іншому випадку вони не стали б використовувати розтерзаний бундесвер у внутріполітичних іграх».

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ЗМІНА ВАРТИ

Та що там опозиційні партії, несказанно здивувалися й в самому Християнсько-демократичному союзі, головою якого є Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Цей пост голови їй урочисто передала Ангела Меркель, яка очолювала ХДС трохи менше 19 років, у грудні минулого року. Тоді всім стало зрозуміло, що канцлер визначилася зі своєю наступницею.

Але 56-річна спадкоємиця з усією очевидністю не змогла продемонструвати яскравих лідерських якостей, і стали виникати сумніви в тому, що вона реально може коли-небудь змінити Меркель і на посту глави уряду. Адже саме таким був замисел.

Призначення ж на один із ключових постів в уряді (який є квотою консерваторів) має зміцнити позиції Крамп-Карренбауер і дати їй карт-бланш для майбутніх кроків у політиці. Кроки ці повинні бути рішучими й переконливими, гідними лідера.

До слова, у 2013 році Меркель кинула на цю ділянку роботи Урсулу фон дер Ляєн, яку, як вважали в ту пору, обрала собі на заміну після відходу від політики. Але Меркель переглянула свої переваги. Тепер фон дер Ляєн їде до Брюсселя, де очолить Європейську комісію (і стане першою жінкою в історії на цій посаді). Чи зуміє виправдати очікування канцлера наступна дама – не відомо. До її попередниці було більш ніж достатньо запитань.

Утім, передає бундесвер його попередня керівниця зовсім не в такому поганому стані, як можна було б подумати і як багато хто стверджує. Так, проблем повно, але фінансування військ, завдяки зусиллям фон дер Ляєн, зростає, привабливість служби в її рядах підвищується. Проте, Аннегрет Крамп-Карренбауер доведеться чимало попрацювати. Як вона збирається взятися за справу, поки що незрозуміло. Після церемонії представлення її особовому складу перед будівлею Міноборони, відразу після вручення міністерського посвідчення, його нова власниця сказала кілька найзагальніших слів про «честь та відповідальність» і відмовилася відповідати на запитання журналістів.

Фото: DPA

ПОЛІТИЧНИЙ ТРАМПЛІН

Безпосередньо на урочистій церемонії представлення керівництву міністерства Аннегрет Крамп-Карренбауер була явно не в своїй тарілці, виглядала злегка очманілою й навіть переляканою (якихось 24 години тому їй таке навіть у найсміливіших, чи найстрашніших – як на це подивитися, фантазіях навіть не привиділося б), натомість фон дер Ляєн виглядала задоволеною й трохи ностальгуючою (втім, не дуже – новий пост глави Європейської комісії подобається їй однозначно більше).

Перед цією церемонією обидві дами в присутності канцлера Ангели Меркель приймали вітання всім їм трьом (із різних приводів) – від віце-президента бундесрату Міхаеля Мюллера (взагалі-то, – це завдання федерального президента, але Штайнмаєра просто не було в Берліні, а справа термінова, вирішили не чекати на главу держави).

Меркель почувалася, судячи з усього, прекрасно і не тільки з нагоди дня народження. Ще б пак, вона знову всіх перехитрила і прилаштувала всіх своїх улюблениць.

Тільки-от напередодні циркулювали чутки про те, що найбільш вірогідним наступним главою бундесверу стане молодий, енергійний і амбітний міністр охорони здоров'я Йенс Шпан (якого Меркель, як усім відомо, трохи недолюблює). Для нього це однозначно було б шансом підвищити свої ставки на майбутнє, в котрому він сам бачить себе канцлером. У грудні минулого року на з'їзді ХДС він висунув свою кандидатуру на пост лідера партії. Звичайно ж, програв – шансів у нього було з самого початку небагато, але ж зібрав чимало голосів. Утім, у його 39 років у нього все ще попереду. Поки ж що Шпана знову обійшли на повороті. Він, звичайно, поспішив запевнити, що всіляко радіє призначенню Крамп-Карренбауер (про що його, як й інших у керівництві партії, сповістили у вівторок увечері по телефону), та що й у міністерстві охорони здоров’я йому зовсім непогано і міністр з нього на цій ділянці роботи хороший. Наскільки щирі слова радості, судити не нам.

Фото: Oliver Dietze

МІЦНИЙ ГОРІШОК

Тим більше, що приводів для заздрощів – не так уже й багато. Керувати таким важливим міністерством – це не очолювати уряд найменшої федеральної землі Німеччини – крихітного, 2-мільйонного Саарланда. Саме цей пост займала до грудня минулого року мати трьох дітей, юрист за освітою Аннегрет Крамп-Карренбауер. Тоді висування її на посаду голови ХДС також було, прямо скажемо, не зовсім очікуваним.

Як там було б, але свою роботу партійного шефа вона намагалася виконувати добре, хоча й з перемінним успіхом. Але, як уже говорилося, підвищити привабливість ХДС, яка потихеньку втрачає виборців, поки що не змогла. Якщо так піде й надалі, з міністерським багажем або без такого, будучи висунутою кандидаткою на пост канцлера на парламентських виборах 2021 року чи ні, але про перспективу очолити уряд Крамп-Карренбауер може забути вже сьогодні.

Так що постаратися їй доведеться й у тому, щоб заслужити довіру та повагу солдатів і воєначальників, й у тому, щоб переконати у своїй серйозності колег по НАТО у Брюсселі. Тут їй у плюс – вільне володіння (як і у фон дер Ляйен) французькою мовою.

Що вона думає з питань оборони, раніше широкому загалу і журналістам чути не доводилося – далекі були від нового глави бундесверу ці питання. Для нас оптимістичним слід вважати те, що вона не раз критично висловлювалася про політику Кремля й повністю підтримує нинішній курс Меркель у цьому питанні. Ось деякі з її ремарок: «Крим анексувала Росія в порушення міжнародного права – це факт. На сході України Росія підтримує сепаратистів – це факт, тисячі українських військових загинули – це факт, половина населення Донбасу змушена була стати біженцями – це факт, цілі регіони спустошені – це теж факт». Після Керченської кризи Крамп-Карренбауер закликала «абсолютно чітко й однозначно дати зрозуміти, разом зі США, що Азовське море не є внутрішньою акваторією Росії й має залишатися відкритим для міжнародного судноплавства», і навіть запропонувала заборонити російським суднам, приписаним у портах Азовського моря, заходити в порти країн ЄС і США. Подібного не запропонував жоден інший німецький політик.

Так що, хочеться сподіватися, Аннегрет Крамп-Карренбауер, якій не позичати завзятості й цілеспрямованості, швидко ввійде в курс справи і продовжить лінію на зміцнення обороноздатності німецької армії проти зовнішніх загроз, включаючи загрозу зі сходу.

А далі – все можливо. Останнім часом німецький політичний бомонд не перестає дивувати.

Ольга Танасійчук, Берлин

Перше фото: Imago/Xander Heinl