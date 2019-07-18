У Південній Кореї запровадили санкції для роботодавців за приниження працівників

У Південній Кореї уряд вирішив на законодавчому рівні побороти проблему приниження роботодавцями своїх підлеглих.

Про це повідомляє Asia News.

“Уряд Південної Кореї запровадив нові норми, що передбачають суворі санкції (зокрема, ув'язнення) для працедавців, які принижують своїх працівників”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це перший випадок, коли влада Південної Кореї визнала проблему, яку експерти вважають справжнім соціальним тягарем країни.

За даними профспілок, близько 70% працівників у Південній Кореї страждали від приниження з боку керівництва тією чи іншою мірою.

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Відповідно до нового законодавства, скарги на відповідні порушення від працівників будуть захищені: роботодавці не зможуть звільняти, переводити або понижувати за посадою працівників, які скаржаться на такі зловживання.

Особам, визнаним винними у порушенні, може загрожувати ув'язнення до трьох років, або штраф розміром до 30 мільйонів корейських вон (25 470 доларів США).