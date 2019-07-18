Конгрес США заблокував розгляд процедури імпічменту Трампа

Конгрес США заблокував розгляд процедури імпічменту Трампа

Укрінформ
Конгрес США сьогодні на голосуванні заблокували процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє USA Today.

Зазначається, що 332 конгресмени проголосувати проти розгляду резолюції, 95 за і один втримався. Наголошується, що конгресмени проголосували за те, щоб відкласти розгляд імпічменту, а не відмовитися від нього зовсім.

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Трамп прокоментував ідею про імпічмент як "найбільш смішну" справу, над яким йому доводилось працювати.

"Імпічмент вашого президента, який очолював найбільший економічний бум в історії нашої країни, кращі показники роботи, найбільше зниження податків, відновлення збройних сил і багато іншого, тепер закінчився. Цього ніколи не повинно статися з іншим президентом Сполучених Штатів знову", - пише Трамп.

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Нагадаємо: процедуру імпічменту ініціював конгресмен від Демократичної партії Ел Грін. Причиною стали некоректні висловлювання Трампа у Твіттері щодо представниць Демократичної партії. В них Трамп запропонував "прогресивним" жінкам-демократам, які погано відгукуються про Штати, покинути США і повернутися до своїх "найбільш корумпованих і невмілих" країн у світі. Зокрема він згадав і спікерку палати демократів Ненсі Пелосі. Тоді Палата представників США проголосувала за резолюцію про офіційне засудження расистських висловлювань Трампа.

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