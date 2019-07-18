США зроблять все можливе, щоб вирішити суперечку між Сеулом та Токіо

Високопоставлений американський дипломат Девід Стівел заявив, що Вашингтон зробить все, "що можна зробити" для вирішення торговельної суперечки між двома близькими союзниками США - Південною Кореєю та Японією.

Про це повідомляє Yonhap.

“Сполучені Штати будуть робити все, що можна зробити, щоб допомогти у вирішенні все більш надокучливої дипломатичної суперечки між Південною Кореєю та Японією”, - йдеться у повідомленні.

Стівел, новий помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону, надав відповідь на заклик Сеула до США, щоб Вашингтон допоміг скасувати нещодавні обмеження корейського експорту з боку Токіо, що розглядається як крок помсти за судове рішення щодо примусової праці корейців в Японії під час Другої світової війни.

"США вважає своїм пріоритетом зміцнення відносин між нашою країною та нашими двома близькими союзниками між — Південною Кореєю та Японією. Жодне важливе питання в цьому регіоні не може бути вирішене без співпраці між нашими двома союзниками", - сказав Стівел.

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Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2018 року Верховний суд Південної Кореї постановив, що японська компанія Mitsubishi Heavy Industries Ltd має виплатити компенсацію 10 південнокорейським громадянам за примусову працю під час Другої світової війни. Суд зобов’язав Mitsubishi виплатити п'ятьом позивачам, серед яких 4 жінки, по $133 тис., а родичам п'ятьох померлих позивачів - по $70 тис.

Міністр закордонних справ Японії Таро Коно назвав рішення Верховного суду Південної Кореї "абсолютно неприйнятним".