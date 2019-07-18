Ексміністр закордонних справ Румунії став заступником Генсека НАТО

Колишній міністр закордонних справ Румунії Мірча Джоане призначений заступником Генерального секретаря НАТО.

Про це йдеться в офіційному комюніке Альянсу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Радий повідомити про призначення Мірчі Джоане заступником Генерального секретаря НАТО. Він є переконаним прихильником зміцнення трансатлантичних зв'язків, має досвід державної та дипломатичної діяльності», - зазначив з цього приводу Генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Зазначається також, що це перший громадянин Румунії, призначений на таку високу посаду в структурі міжнародної організації.

Джоане займе місце Роуз Гетемюллер, яка працювала на цій посаді з 2016 року. Він був одним з керівників Соціал-демократичної партії Румунії. У 2009 році балотувався на посаду президента, однак за результатами голосування він програв боротьбу за президентське крісло (з невеликим відривом) експрезиденту Траяну Бесеску. Був міністром закордонних справ Румунії.