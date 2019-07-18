Ексміністр закордонних справ Румунії став заступником Генсека НАТО

Ексміністр закордонних справ Румунії став заступником Генсека НАТО

Укрінформ
Колишній міністр закордонних справ Румунії Мірча Джоане призначений заступником Генерального секретаря НАТО.

Про це йдеться в офіційному комюніке Альянсу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Радий повідомити про призначення Мірчі Джоане заступником Генерального секретаря НАТО. Він є переконаним прихильником зміцнення трансатлантичних зв'язків, має досвід державної та дипломатичної діяльності», - зазначив з цього приводу Генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Зазначається також, що це перший громадянин Румунії, призначений на таку високу посаду в структурі міжнародної організації.

Джоане займе місце Роуз Гетемюллер, яка працювала на цій посаді з 2016 року. Він був одним з керівників Соціал-демократичної партії Румунії. У 2009 році балотувався на посаду президента, однак за результатами голосування він програв боротьбу за президентське крісло (з невеликим відривом) експрезиденту Траяну Бесеску. Був міністром закордонних справ Румунії.

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