Спроби приєднати Молдову до Митного союзу є самогубством – Попеску

Молдова має статус спостерігача в Євразійському економічному союзі (ЄврАзЕС), але не має наміру набувати повного членства у цій організації, адже це суперечить економічним інтересам та реаліям, в яких перебуває країна.

Про це у Брюсселі під час семінару під назвою «Чи це є нова Молдова?» заявив міністр закордонних справ у новому уряді Молдови Ніколає Попеску (Nicolae Popescu). Захід був організований під егідою Центру європейських політичних досліджень (CEPS), у якому майбутній міністр тривалий час працював на позиції провідного дослідника, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Попеску зустрівся з членами CEPS, представниками наукової та дипломатичної спільноти, відразу після участі в заходах Ради Міністрів ЄС із закордонних справ.

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Зокрема, під час дискусії він відповів на запитання Укрінформу про те, чи підтримує новий уряд ініціативи президента країни Ігоря Додона щодо тіснішої інтеграції з ЄврАзЕС, і чи наполягатиме нове керівництво країни на виведенні російських військ із Придністров’я.

Відповідаючи на перше запитання, Попеску зауважив, що ініціатива Президента Молдови стосувалася набуття статусу спостерігача в ЄврАзЕС, адже такий статус може полегшити економічні контакти Молдови з членами цього утворення. Але ніколи мова не йшла про набуття повного членства в цій організації, оскільки це б увійшло у суперечність із положеннями Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема, в частині імплементації Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).

«Євразійський економічний союз. Повне членство повністю поза питанням з кількох причин. По-перше, у нас немає такого бажання і немає парламентської підтримки для такого рішення. Друга причина – у статистиці. 60 відсотків - це обсяг торгівлі Молдови з ЄС, і 8 відсотків – з Росією. І ще з Білоруссю близько 4 відсотків. Це буде неможливим, і навіть близьким до самогубства, для будь-якого майбутнього уряду Молдови - прагнути приєднання до ЄврАзЕС. Це потягне за собою негайний економічний колапс, тому що ми втратимо доступ до європейського ринку відповідно до ПВЗВТ», - зауважив молдовський урядовець.

Він підкреслив, що переважна торговельна орієнтація Молдови на ЄС також має свої причини, зокрема, диктується необхідністю швидко доставляти до споживачів сільськогосподарську продукцію, що становить головну частку експорту країни.

Відповідаючи на друге питання Укрінформу, головний дипломат Молдови зауважив, що російські військовослужбовці на території Придністров’я розподіляються на три види. Це, зокрема, миротворці, присутність яких є частиною домовленостей про припинення вогню від 1992 року, діяльність яких контролюється ОБСЄ, Україною та іншими міжнародними спостерігачами, зокрема, від США і країн Євросоюзу. Проти присутності цих миротворців Молдова не має заперечень.

Інша позиція зберігається відносно оперативного угруповання російських військ, які перебувають на території Республіки без жодних правових підстав.

«Присутність оперативної групи російських військ у Придністров'ї не має жодного правового обґрунтування. Всі уряди Молдови, включаючи наш, зверталися до Росії з вимогою виведення військ, які не повинні знаходитися там ані за законодавством Молдови, ані за законодавством самої Росії. Ми будемо продовжувати закликати до виведення російських військ, які розміщені в Придністров’ї проти нашого бажання і всупереч міжнародному праву», - сказав Попеску.

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Третій різновид російської присутності – це наявність на території Придністров’я баз і складів, де зберігаються накопичені арсенали російського озброєння і боєприпасів, що становить елемент небезпеки як для місцевого населення, так і для довкілля. Молдова також наполягає на виведенні цих арсеналів з території Молдови. При цьому молдовський урядовець визнав, що практична реалізація такого виведення пов’язана зі значними логістичними труднощами.