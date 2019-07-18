У ДТП поблизу Варшави загинув українець

Громадянин України загинув у в ДТП поблизу Варшави, в результаті зіткнення легкового автомобіля Mazda, яким керував 57-річний чоловік, з автоцистерною.

Аварія сталася о шостій годині ранку (за київським часом) в районі населеного пункту Отвоцьк на південь від Варшави, інформує tvn24.pl.

“На автодорозі 801 поблизу Отвоцька легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Водій, який керував автомобілем Mazda, з’їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автоцистерною Volvo. Він загинув на місці”,- повідомила представник прес-служби варшавської поліції Ева Шиманська.

Як інформується, водій автоцистерни був тверезий.

Причини аварії встановлює поліція.