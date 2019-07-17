Глава МВС Німеччини пообіцяв збільшення числа поліцейських

У найближчі роки число поліцейських в ФРН збільшиться ще на кілька тисяч.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Хорст Зеєхофер у середу на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще в цьому законодавчому періоді (до 2021) чисельність співробітників федеральної поліції зросте до понад 50 тисяч", - сказав Зеєхофер. В даний час штат становить 46,5 тисячі.

Він повідомив, що в період з 2014 по 2019 року вже було додано 9,2 тис. місць. До 2021 затверджено створення ще близько 3,5 тис. додаткових місць. Таким чином, за останні роки чисельність правоохоронців збільшиться в цілому на 12,7 тис. осіб.

Не в останню чергу потребу в збільшенні штату Зеєхофер пояснює тим, що незважаючи на поліпшення статистики щодо злочинності, "відчуття безпеки" серед громадян знижується, тому потрібно збільшити присутність поліцейських у місцях скупчення народу.

За його словами, в розпорядженні поліції знаходиться 88 вертольотів, 4 морських судна і 5 патрульних суден.

"Я дотримуюся своєї мети, що нам вкрай необхідні до 2025 року 11,3 тис додаткових посад у федеральній поліції. Це необхідно для безпеки в ФРН", - сказав Зеєхофер, додавши, що буде просити про це Бундестаг. Проект нового закону про федеральну поліцію він має намір подати в парламент восени цього року.

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За словами міністра, на співробітниках ввіреного йому органу лежить охорона і захист 3831 км сухопутних і 888 км морських кордонів, 14 аеропортів і 33500 залізничних вузлів, а також боротьба зі оргзлочинністю і участь в міжнародних місіях.

Крім федеральної поліції порядок в Німеччині також оберігають поліцейські, підлеглі міністерству внутрішніх справ кожної федеральної землі.