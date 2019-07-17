ЄС вітає політичну угоду між сторонами протистояння у Судані

Євросоюз привітав політичну угоду між сторонами протистояння у Судані, яка дозволить створити керівні структури на перехідний період для стабілізації в країні.

Відповідну заяву у середу поширив речник Євросоюзу. Документ оприлюднений на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

"Перехідна військова рада та Сили за свободу та зміни досягли сьогодні політичної згоди навколо формування керівних структур та інституцій на перехідний період. Це ще один позитивний крок. Зусилля Африканського союзу та посередництво Ефіопії відіграли важливу роль у цьому досягненні", - йдеться у заяві.

Документ наголошує на важливості продовження обговорення між сторонами всіх актуальних проблем та розгляду пропозицій з укладення конституційної угоди, як це було передбачено раніше.

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"Як тільки буде сформовано перехідний уряд під цивільним керівництвом, ЄС готовий допомогти Судану на шляху до миру і стабільності", - наголосив речник Євросоюзу.