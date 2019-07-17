Родич загиблих у МН17 не вірить, що зможе побачити підозрюваних на лаві підсудних

Член правління фонду “Авіакатастрофа” Антон Мотте під час церемонії вшанування пам’яті загиблих у трагедії МН17 назвав п’яту річницю особливою, бо в червні оголосили імена підозрюють у причетності до цієї авіакатастрофи.

Про це він розповів кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Сьогодні – п’ята річниця трагедії. Ця річниця особлива, тому що в червні ми почули від прокурорів імена чотирьох людей, яких підозрюють у причетності до цієї трагедії, до цієї авіакатастрофи. І це означає, що вони мають достатньо доказів, щоб ці люди опинилися в суді. Для мене це був шок. Я сподівався, що це вже станеться, але зараз ми маємо чотирьох підозрюваних і маємо докази, тож суд може починати слухання у справі. Це дуже важливо. Мені нецікаво просто побачити фотографії цих чотирьох. Усвідомлення того, що суд має докази того, що вони причетні - це може принести мені спокій“, - зазначив Мотте.

Він розповів, що п’ять років тому втратив старшого сина, якому було 43 роки, невістку і наймолодшого онука, якому було шість років.

“Для всіх родичів це – перехід до нового етапу нашого життя, тому що наступного року суд почне розглядати справу”, - наголосив він.

Він також зазначив, що не вірить, що зможе побачити четвірку підозрюваних на лаві підсудних.

“Ми маємо вказати на винуватців, щоб весь світ побачив – не можна втекти від того, що ви вчинили. І правосуддя має відбутися, щоб цих чотирьох засудили”, - емоційно сказав Мотте.

Як повідомляв Укрінформ, меморіальний комплекс розташований біля амстердамського аеропорту "Схіпхол", звідки п'ять років тому злетів рейс МН17.

Імена усіх загиблих викарбувані на меморіальному комплексі. Довкола висаджені 298 дерев, а ще соняшники.

17 липня 2014 року у небі над селом Грабове Донецької області був збитий літак Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Унаслідок цієї трагедії загинули 298 людей, найбільше серед жертв громадян Нідерландів.