ЄС і НАТО максимально ефективно наростили допомогу України - аналітик НАТО

Він нагадав, що після завершення «холодної війни» та розпаду організації Варшавського договору Європейський Союз і НАТО завжди працювали у тандемі, підтримуючи інтеграцію країн Центральної та Східної Європи до євроатлантичних інституцій та їхнє повернення до європейської родини демократичних держав. Таке поєднання зусиль відбулося також навколо припинення конфлікту в колишній Югославії, воно продовжується й сьогодні для підтримання реформ, розвитку та стабільності в регіоні Західних Балкан.

«Нещодавно Європейський Союз і НАТО, діючи паралельно, відповіли на загрози, які з’явилися на Сході. За фактом незаконної анексії Криму Росією та її дій з дестабілізації на Сході України, ЄС запровадив санкції проти осіб та установ, які несуть за це відповідальність, зокрема, в конкретних секторах економіки. Водночас, Альянс уперше розгорнув ротаційні сили на територіях східних союзників, які також є членами ЄС, - зміцнюючи їх засоби стримування та оборони, підвищуючи стійкість цих держав. Обидві організації також наростили допомогу Україні, кожна – у своїй сфері, з максимальною ефективністю», - йдеться у публікації.

Автор зазначає, що у цих та інших питаннях співпраця між ЄС і НАТО є чітко скоординованою, такі зусилля доповнюють одне одного.

«Це важливий урок на майбутнє, з огляду на намір ЄС розвинути спільну європейську оборону у тривалій перспективі. Таке зусилля, - яке може матеріалізуватися, а може й ні, - не має розглядатися як заміна для НАТО, але як захід, спрямований на взаємне посилення, яке доповнюватиме завдання, які постають перед обома організаціями», - наголошує Папаіоану.