У США затримали експрезидента Перу, звинуваченого у багатомільйонних хабарях
Укрінформ
Американські правоохоронці затримала колишнього президента Перу Алехандро Толедо через запит на екстрадицію.
Про це повідомляє BBC із посиланням на генпрокуратуру Перу.
“У США затримали колишнього президента Перу Алехандро Толедо”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у Генпрокуратурі, його затримали у зв'язку з запитом на екстрадицію, який був надісланий ще у березні минулого року.
Толедо звинувачують в отриманні хабарів на суму 20 мільйонів доларів від бразильської будівельної компанії Odebrecht.
Колишній президент відкидає всі звинувачення і називає своє переслідування “політично вмотивованим”.
Зазначається, що сам Толедо, перебуваючи у Сполучених Штатах, займався викладацькою діяльністю у Стенфордському університеті.