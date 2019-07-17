У НАТО помилково розкрили місця розміщення американської ядерної зброї в Європі

У початковій версії доповіді комітету Парламентської асамблеї НАТО помилково розкрили місця розміщення американської ядерної зброї в Європі.

Про це повідомляє Telegraph з посиланням на бельгійські ЗМІ.

«Європейські місця розміщення ядерної зброї Америки були випадково виявлені в документі, опублікованому організацією, пов'язаною з НАТО», - йдеться в повідомленні.

У доповіді комітету Парламентської асамблеї НАТО містилася коротке посилання на приблизно 150 шт. американської ядерної зброї, розміщених в Європі: «Ці бомби зберігаються на шести американських і європейських базах - Кляйне Брогель у Бельгії, Бюхель у Німеччині, Авіано і Геді-Торре в Італії, Волкеле у Нідерландах і Інджирлік у Туреччині», - пишуть в бельгійських ЗМІ, посилаючись на рядок доповіді.

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Ця посилання, як повідомляється, містилося у початковій версії документа, який було опубліковано в квітні. В остаточній версії доповіді, що вийшов минулого тижня, цей рядок було вилучено.