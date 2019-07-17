Російський неонацист отримав понад 37 років в’язниці за знущання з мексиканців

Російського неонациста Олексія Макеєв, який убив жителя Мексики та відомий численними провокаціями, засудили до 37,5 років в’язниці.

Про це повідомляє прокуратура штату Кінтана-Роо.

Крім тюремного терміну, росіянин виплатити штраф, розмір якого становить приблизно 22 тисячі доларів.

Нагадаємо: у 2017 році в мексиканському Канкуні неонацист із РФ Олексій Макеєв поранив ножем одного з місцевих жителів, які прийшли до нього через погрози й образи в інтернеті, після чого розлючений натовп його мало не лінчував.

Врятували росіянина від розправи поліціянти, які втрутилися в ситуацію.

Поранений мексиканець пізніше помер.