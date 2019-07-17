Німці назвали Майю Санду джерелом натхнення для жінок у європейській політиці

Прем'єр-міністр Республіки Молдова Майя Санду в рамках свого офіційного візиту до Німеччини зустрілася в Берліні з лідером Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Про це поінформували в прес-службі уряду Молдови, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Ми сповнені рішучості домогтися успіхів, здійснити реформи та сприяти економічному зростанню на благо громадян», - зазначила Санду.

Під час зустрічі було обговорено політичну ситуацію в Молдові та пріоритетні дії нового уряду у сфері здійснення реформ і боротьби з корупцією.

У свою чергу, Аннегрет Крамп-Карренбауер підтвердила позицію ХДС щодо підтримки уряду Молдови, зазначивши, що Майя Санду є джерелом натхнення для жінок у європейській політиці.

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду перебуває з офіційним візитом у Німеччині. Раніше вона відвідала Бухарест, Брюссель і Київ.