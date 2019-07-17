У Франції міністр пішов у відставку через інформацію про надмірні витрати

Французький міністр навколишнього середовища Франсуа де Рюгі заявив про свою відставку після розслідування журналістів про його надмірні витрати на посту спікера парламенту.

Про це повідомляє BFM TV.

“Міністр навколишнього середовища Франсуа де Рюгі заявив про свою відставку у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BFM TV, він також додав, що подасть до суду на онлайн журнал Mediapart за поширення неправдивої інформації проти нього.

Читайте також: Посол Франції зіграла на бандурі

Зазначається, що раніше журналісти-розслідувачі з французького журналу Mediapart опублікували інформацію про те, що де Рюгі організовував надмірну кількість вечерь у своїй резиденції, коли ще був спікером Національної асамблеї Франції з червня 2017 по вересень 2018 року.