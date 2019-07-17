Канада збільшує щорічну підтримку проектів із розвитку демократії у світі

Канада вирішила збільшити на $10 млн щорічну підтримку проектів із розвитку демократії у світі.

Про це оголосили у МЗС Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У Всесвітній день свободи преси Канади оголосила про виділення організації "Журналісти за права людини" 12 мільйонів доларів. Сьогодні Канада повідомляє про виділення ще $10 млн щорічно на пропагування й захист демократії”, - розповіли у МЗС.

У відомстві уточнили, що ці кошти будуть використані на “підтримку виборчих процесів й зміцнення демократичних практик шляхом боротьби із дезінформацією та розширення залучення громадськості”.

“Перший мільйон доларів буде передано новому Глобальному фонду із захисту медіа, розміщеному у ЮНЕСКО”, - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС додали, що Канада також погодилася прийняти наступного року другу Міжнародну конференцію з питань медіа свободи.

Нагадаємо: Канада та Велика Британія виступили співорганізаторами великого міжнародного форуму з питань захисту прав журналістів, що проходив 10-11 липня в Лондоні. До участі у ньому були запрошені журналісти, представники громадських організацій та урядів, які обговорювали свободу слова та важливість захисту ЗМІ від цензури, ув’язнень, особистісних нападів та зловживань.

До однієї з панелей долучилася й перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.