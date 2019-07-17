Могерині підтвердила підтримку ЄС діяльності Міжнародного кримінального суду

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні підтвердила підтримку з боку ЄС міжнародній системі кримінального правосуддя і, зокрема, діяльності Міжнародного кримінального суду (МКС), яка залишається ключовим фактором у боротьбі з безкарністю міжнародних злочинців.

Відповідну заяву Високий представник оприлюднила з приводу Дня міжнародного кримінального правосуддя, який відзначається 17 липня, починаючи з 1998 року, від моменту прийняття так званого Римського статуту, на основі якого був створений МКС. Текст документу оприлюднений на вебсторінці Служби зовнішніх дій ЄС.

«Євросоюз підтверджує довготривалу підтримку системі міжнародної кримінальної юстиції, та особливо – непохитні зобов’язання щодо Міжнародного кримінального суду, як частини ширшої відданості ЄС міжнародному порядку на основі правил», - зазначила Високий представник ЄС.

Вона зауважила, що Євросоюз використовує всі внутрішні та зовнішньополітичні інструменти для підтримки у боротьбі з безкарністю та у пошуку правосуддя, як ключового елементу забезпечення сталого миру та безпеки.

«ЄС та його країни-члени віддані дотриманню та захисту принципів та цінностей, закладених у Римський статут, а також його цілісності, оскільки постійні виклики, що постають перед міжнародною кримінальною юстицією, спричиняють серйозні перешкоди для його використання із повною ефективністю», - йдеться у декларації.

Документ нагадує, що механізми міжнародної юстиції є необхідними для того, щоб найбільш серйозні злочини, якими занепокоєна міжнародна спільнота, були розслідувані, щоб винні у злочинах були притягнуті до суду, а жертви отримали адекватну допомогу та репарації за спричинену шкоду.

Починаючи з 2014 року, Євросоюз виділяє 38 мільйонів євро для підтримки МКС, а також ініціативи щодо створення правових механізмів для різних країн, таких як Сирія або М’янма.