З днем народження, фрау Меркель!

«Залізній канцлерін ФРН» 17 липня виповнюється 65 років

Очевидно, що зовсім не так хотілося б Ангелі Меркель зустріти своє 65-річчя. «Залізна канцлерін» переживає далеко не кращі часи – як у політиці, так і в особистому плані.

Рік 2019-й видався для Меркель важким і приніс із собою втрати.

У квітні вона поховала матір, Герлінду Каснер, яка померла у віці 90 років. Її брат Маркус, який молодше Ангели Меркель на 3 роки, невиліковно хворий.

Саму Ангелу останнім часом переслідує якась недуга, яка стала чи не найбільш обговорюваною новиною у Німеччині цього літа. За останній місяць глава уряду під час публічних заходів не менше трьох разів демонструвала слабкість, що виражається у неконтрольованому тремтінні рук, ніг і всього тіла. Коли це сталося вперше на широкій публіці, під час церемонії офіційної зустрічі президента України Володимира Зеленського 18 червня, народ був буквально в шоці. Усі звикли бачити свою лідерку сильною тілом і духом.

Тоді Меркель списала все на спеку і зневоднення. Коли це сталося знову – під час промови федерального президента ФРН та офіційної церемонії зустрічі ще одного іноземного гостя (дивний збіг, так само під час виконання державних гімнів), стурбовані голоси стали звучати голосніше, лікарі охоче почали роздавати коментарі ЗМІ.

Меркель продовжувала запевняти, що з нею все добре. Але ризикувати в її офісі не стали і внесли зміни до протоколу – тепер вона та її гості (це були вже 2 прем'єр-міністерки) слухають гімни сидячи...

Але насправді, незвичний фізичний стан канцлерін у червні був не першим подібним проявом. З'ясовується, що таке вже траплялося й раніше, – просто не на камери, та й жінці вдавалося впоратися з цим так, що ніхто нічого незвичайного не помітив. Хай там як, але у такого стану має бути причина і ігнорувати її не можна.

Керівниця найсильнішої нації Європи чудово розуміє, що її слабкості можуть використовувати опоненти і деякі партнери по переговорах. Адже зараз ходять легенди про її незвичайну працездатність і вміння вести переговори буквально кілька діб без сну та відпочинку. Втратити таке реноме – втратити позиції. Тому Меркель наполегливо твердить, що «все добре» і вона «абсолютно переконана, що повністю працездатна».

Фото: Arno Mikkor/EU2017EE

ПОЛІТИЧНЕ ТРЕМТІННЯ

А працездатність очільниці німецького уряду - ой як треба.

В середині її каденції, вже 4-ї, турбулентність у німецькому кабінеті – аж ніяк не менша, ніж відразу після важких парламентських виборів 2017 року. Правляча коаліція, створена у муках, тріщить по швах. Партнери, соціал-демократи, постійно погрожують виходом з цієї самої коаліції і стають «у позу» то з одного питання, то з іншого. Сьогодні камінь спотикання – кандидатура міністра оборони Урсули фон дер Ляйєн, яку несподівано висунули на посаду голови Єврокомісії. Німецькі соціал-демократи не те, щоб не хотіли, аби цю посаду вперше обійняла представниця їхньої країни, але от халепа – з ними не порадилися! І все, – закусили вудила і голосують проти з принципу.

Якщо вже мова зайшла про міністерства. Європейські вибори й інші моменти призвели до того, що в уряді доводиться робити перестановки. Це теж вимагає компромісу і, відповідно, – величезних витрат сил і емоцій.

А емоції, як відомо, Меркель показувати не любить. Не той тип.

Важко точно визначити – що відчувала політикиня, коли «пролетів» той, кого вона підтримувала багато місяців на посаду президента Єврокомісії, Манфред Вебер. Те, що її «висуванець» зіткнувся з сильним опором, і кого?! – того, кого вона вважала своїм соратником і другом – президента Франції Еммануеля Макрона. Зрада.

Або коли її інша протеже, ймовірна наступниця на посаді канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауер виявилася не зовсім тією кандидатурою, яку німці, включно з однопартійцями, хотіли б бачити своїм лідером. Прорахунок.

Сама партія, Християнсько-демократичний союз, яку вона очолювала 18 років аж до грудня минулого року, неухильно втрачає підтримку виборців. Недопрацювання.

І це лише кілька з серйозних політичних розчарувань, з якими Меркель доводиться жити.

Навряд чи Меркель сильно переймається тим, що вона вже не потрапляє в списки найвпливовіших людей світу, як було попередніми роками, але факт залишається фактом. Прикро.

НЕ МОЛОДШЕ, АЛЕ МУДРІШЕ

Однак Меркель тримається бадьоро і демонструє звичну непохитність.

Безпосередньо в день народження, який вона цього року відсвяткує в Берліні, канцлерін належить провести з ранку засідання кабінету (де, очевидно, її привітають традиційним букетом) і вирішити масу інших невідкладних справ.

Відповідаючи нещодавно на запитання журналіста з приводу свого напівювілею, вона філософськи зауважила: «65-річчя, звичайно, не настільки примітне, як 60 або 70-річчя, проте знаходиться якраз посередині. А це також означає, що ви не молодшаєте. Але, можливо, ви станете більш досвідченим. У всього є своя хороша сторона!».

Ангела Меркель – безумовно, людина, яка вміє знаходити світлі сторони навіть у непрості життєві періоди. Вона вміє ударно працювати, йде вперед повільно, але наполегливо, як криголам. Але вміє і відпочивати.

У свою чергову 3-тижневу відпустку вона йде наприкінці тижня (що не означає, що при цьому вона повністю забуває про державні справи). Попередніми роками Ангела Меркель проводила відпустку разом з чоловіком, професором Йоахімом Зауером в горах Тіроля. Куди пара відправиться цього разу, не повідомляється, ймовірно – в свої улюблені місця. Гарного відпочинку і свіжого повітря Меркель потребує як ніколи.

Хочеться побажати їй здоров'я, а також сил і бажання виконати свою обіцянку – допрацювати канцлерін до кінця свого 4-го терміну на цій посаді, до 2021 року.

Поки ж Ангела Меркель, перша і єдина жінка на цій посаді в історії Німеччини, демонструє свою традиційну «залізність», і не дає обставинам зламати себе. Схоже, її постать залишається сьогодні одним з небагатьох якорів стабільності у мінливому німецькому суспільстві.

Ольга Танасійчук, Берлін