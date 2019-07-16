Із військової розвідки Болгарії "зливали" секретні дані, обвинувачують двох генералів

Генпрокуратура Болгарії проводить слідчі заходи щодо колишнього і чинного керівників Служби військової інформації генералів Светослава Даскалова і Пламена Ангелова: обох обвинувачують у витоку секретної інформації.

Інформацію про це підтвердив заступник генерального прокурора Болгарії Іван Гешев, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Розслідування проводилося за двома напрямками: як витрачають у військовому відомстві бюджетні та позабюджетні кошти. Однак, під час перевірок з'ясувалося, що зі Служби військової інформації йде витік секретної інформації, яка поставлялася в одну з країн ЄС", - зазначив Гешев.

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Схема поставки секретної інформації, за його словами, була дуже простою: одного з військовослужбовців Служби військової інформації було відправлено на роботу в одну з дружніх країн ЄС в якості особистого водія одного бізнесмена. "Водій" отримував з Болгарії секретну інформацію, яку потім, за певну винагороду, повідомляв бізнесменові.

Заступник генпрокурора заявив також, що в даний час проводяться додаткові слідчі заходи, а колишньому і чинному керівникам Служби військової інформації висунуто обвинувачення в халатності при поводженні з інформацією, що становить державну таємницю.

Фото: @ BGNES