Помпео звинувачує Росію і Іран у примусовій міграції мільйонів сирійців

Спільні дії Росії та Ірану, які надають безпосередню підтримку режиму Башара Асада, спричинили одну з наймасштабніших вимушених міграцій із Сирії.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео в телефонному інтерв'ю The Sean Hannity Show, стенограму якого оприлюднив Державний департамент США.

"Росіяни і іранці тісно співпрацюють в Сирії. Вони спричинили одне з найбільших вимушених переміщень людей. Майже 6 млн людей із Сирії були вимушені залишити свої помешкання", - підкреслив глава американської дипломатії.

За його словами, немає жодних сумнівів, що Іран і Росія тісно співпрацюють на цьому та інших напрямах, створюючи виклики для міжнародної спільноти.

У цьому зв'язку Помпео також дорікнув, що Москва продовжує підтримувати Іранську ядерну угоди (JCPOA), яка, на думку США, є "принципово неправильною" для міжнародної політики в тому, як стримувати Іран.