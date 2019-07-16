Влада Бахрейну наймала терористів Аль-Каїди — Al Jazeera
Про це пише Al Jazeera.
"Високопоставлені члени терористичної групи Аль-Каїда наймалися владою Бахрейну в рамках таємної змови задля вбивства керівників опозиційних груп, видатних дисидентів та активістів", - повідомляється у документальному фільмі телеканалу Al Jazeera.
У 52-хвилинному документальному фільмі "Граючи з вогнем" телеканал розкриває зв'язки між розвідкою Бахрейну та членами Аль-Каїди, метою чого було формування підконтрольного владі Бахрейну таємного осередку.
Телеканал стверджує, що дозвіл на зв'язок з терористичною організацією давав особисто король Бахрейну Хамад бін Іса Аль-Халіф. У фільмі також стверджується, що король Хамад особисто дбав про те, як забезпечити успіх проєкту, звільнивши з в'язниці одного з командирів Аль-Каїди, Мохаммеда Салеха.