Влада Бахрейну наймала терористів Аль-Каїди — Al Jazeera

У документальному фільмі-розслідуванні арабської студії телемовника Al Jazeera, розкриваються факти, які засвідчують, що бойовики терористичної групи Аль-Каїда наймалися владою Бахрейну для вбивства керівників опозиційних груп, дисидентів та активістів.

Про це пише Al Jazeera.

"Високопоставлені члени терористичної групи Аль-Каїда наймалися владою Бахрейну в рамках таємної змови задля вбивства керівників опозиційних груп, видатних дисидентів та активістів", - повідомляється у документальному фільмі телеканалу Al Jazeera.

У 52-хвилинному документальному фільмі "Граючи з вогнем" телеканал розкриває зв'язки між розвідкою Бахрейну та членами Аль-Каїди, метою чого було формування підконтрольного владі Бахрейну таємного осередку.

Телеканал стверджує, що дозвіл на зв'язок з терористичною організацією давав особисто король Бахрейну Хамад бін Іса Аль-Халіф. У фільмі також стверджується, що король Хамад особисто дбав про те, як забезпечити успіх проєкту, звільнивши з в'язниці одного з командирів Аль-Каїди, Мохаммеда Салеха.