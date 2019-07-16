В Азербайджані померла одна з постраждалих під час падіння гілки 500-річного дерева

Одна з 19 постраждалих в результаті падіння гілки 500-річного дерева в місті Шекі на північному заході Азербайджану померла.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Азербайджану.

"Отримавши тяжку травму в результаті трагічного інциденту в Шекі Хатіра Агамалієва померла, попри зусилля лікарів, в центральній районній лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Азербайджані дев'ятнадцять туристів постраждали під час падіння гілки 500-річного дерева на території резиденції Шекінських ханів. Серед постраждалих є і іноземні громадяни.

Палац Шекінських ханів - один з найвидатніших і цінних пам'яток Азербайджану XVIII століття. Палац був побудований в 1761-62 році як літня резиденція Гусейн-хана Муштада. Історична частина міста Шекі та сам палац включені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.