В Ірані заарештували французького науковця

Французького академіка-антрополога іранського походження Фарібу Адельху було заарештовано в Ірані й позбавлено доступу до консульських послуг.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву МЗС Франції, зроблену в понеділок

«Франція звертається з закликом до іранської влади повною мірою прояснити ситуацію з Фарібою Адельхою і повторює всі вимоги, особливо в тому, що стосується негайного надання їй можливості зв'язатися з консульством», - йдеться в повідомленні.

У французьких ЗМІ повідомляється, що Адельху було взято під варту минулого місяця за підозрою в шпіонажі, проте офіційний Тегеран у неділю заявив, що «не має інформації» про цю жінку-науковця.

60-річна Фаріба Адельха є відомим антропологом, співробітником елітного паризького Інституту вивчення політики.

Слід зазначити, що за останні роки в Ірані було арештовано цілий ряд іноземців – переважно через підозри в роботі на іноземні розвідки.