Кубок EuroBasket 2021 розіграють в Німеччині

Чемпіонат Європи з баскетболу 2021 року відбудеться в 4 країнах - Німеччині, Чехії, Грузії та Італії, фінал - у ФРН.

Про це заявила після засідання у понеділок в Мюнхені Междуранродная федерація баскетболу (FIBA).

«Німеччина, Чеська Республіка, Грузія та Італія сьогодні визнані чотирма державами — організаторами FIBA EuroBasket 2021», - йдеться в прес-релізі.

У ньому наголошується, що слідом за успіхами EuroBasket 2015 і 2017, які проводилися в декількох країнах, Європейська секція FIBA вирішила піти по тому ж шляху і надати у 2021 році право проведення ігор чотирьом країнам.

Всього подали заявки 7 країн. Крім 4 зазначених були також Угорщина, Словенія та Естонія.

У Німеччині пройдуть матчі фінального етапу чемпіонату, вперше з 1993 року. Груповий етап відбудеться в Кельні, фінал – у Берліні.

41-й Чемпіонат Європи з баскетболу пройде 2-19 вересня 2021 року.