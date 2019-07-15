ЄС ухвалив напрямки вдосконалення Енергетичної Хартії

Рада міністрів ЄС ухвалила андат Єврокомісії для початку переговорів із вдосконалення чинної Енергетичної Хартії ЄС. Одним з головних положень є приведення до сучасних стандартів захисту інвестицій в енергосфері, а також вирішення суперечок між інвестором і державою.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

"Мета цих переговорів – модернізувати положення Енергетичної Хартії з тим, щоб вона враховувала завдання сталого розвитку та кліматичні цілі, а також забезпечувала сучасні стандарти для захисту інвестицій та вирішення суперечок між інвестором та державою. Завданням оновленої Енергетичної Хартії має бути спрощення інвестицій в енергетичний сектор надійним шляхом, надання правової визначеності та забезпечення високого рівня захисту інвестицій", - йдеться у повідомленні.

ЄС поставив завдання привести положення у сфері захисту інвестицій у відповідність до сучасних стандартів, які містяться в угодах, що украдені між Євросоюзом та його країнами-членами. Зокрема, оновлена Енергетична Хартія має підтвердити так зване "право регулювання", коли сторони контракту можуть здійснювати заходи для захисту здоров’я, безпеки, досягнення цілей з охорони довкілля або виконання інших соціально значущих завдань.

"Євросоюз має на меті уточнити, що положення щодо захисту інвестицій не можуть тлумачитися як зобов’язання сторін контракту не змінювати власне законодавство. Врегулювання суперечностей між інвестором і державою має відображати підхід ЄС у його угодах із захисту інвестицій та позицію ЄС у багатосторонніх реформах, що продовжуються", - наголошує документ.

Перелік тем, яких торкнеться модернізація, був ухвалений 27 листопада 2018 року під час конференції Енергетичної Хартії міністерського рівня. Цей лист охоплює положення щодо захисту інвестицій, сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності, діяльності регіональних організацій з економічної інтеграції, попереднього інвестування та транзиту.

Як повідомлялося, договір Енергетичної Хартії є багатосторонньою рамковою угодою з торгівлі та інвестицій в енергетичній сфері. Угода була укладена у грудні 1994 року та набула чинності у квітні 1998 року. Зараз до складу сторін-учасниць угоди входять 53 підписанти, включаючи більшість країн ЄС, сам Євросоюз та Європейське агентство Євроатом.

Україна ратифікувала договір та протокол до Енергетичної Хартії 1998 року, в силу цей документ увійшов у січні 1999 року.

Росія підписала договір Енергетичної Хартії, але не ратифікувала його, та після тривалої процедури розгляду остаточно відмовилася від його ратифікації у 2009 році. Підписали, але не ратифікували договір Енергетичної Хартії також Австралія, Білорусь, Ісландія та Норвегія.