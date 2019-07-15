Служби безпеки Ірландії перевірять, чи поширює Росія фейки в країні

Служби безпеки Ірландії "оцінюють" імовірну операцію розвідки РФ з поширення фейків в інтернеті, які мали на меті спекулювати на розбіжностях в Ірландії та англо-ірландських відносинах.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковіні, повідомляє The Irish Times.

“Новина стосується можливих доказів кампанії (з РФ — ред. ) щодо дезінформації, частково спрямованої на загострення розбіжностей у Північній Ірландії, і це релевантне питання будуть оцінювати відповідні служби безпеки”, - сказав він.

Як повідомляє The Irish Times, минулого місяця неурядова американська організація DFRLab, яка є членом “Атлантичної ради”, провела розслідування й встановила, що Ірландія була серед тих країн, де Росія провела операцію з поширення фейкових новин, використовуючи при цьому фейкові акаунти на десятках онлайн платформ.

У свою чергу Ковені також попередив онлайн платформи, що в межах їх повноважень знаходиться контроль за поширенням дезінформації.

У посольстві РФ у Дубліні вже заявили, що новина є “повністю фейковою”.

Зазначається, що впродовж останніх кількох тижнів Facebook видалив 16 фейкових акаунтів, зокрема одного - від нібито користувача з Ірландії, за “участь у скоординованій недостовірній поведінці” після того, як було виявлено, що акаунти були частиною операції з Росії.