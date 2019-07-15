В Іраку анонсували мільйонні акції протесту

На мітинги і демонстрації з соціальними вимогами до уряду можуть вийти мільйони іракців.

Про це повідомляє Анадолу.

“На 19 липня в Іраку намічені масові акції протесту. Про це повідомив їх координатор Халіл ан-Наджі. За його словами, мирні акції пройдуть одночасно в 14 провінціях країни", - йдеться в повідомленні. Разом в Іраку 18 провінцій.

За словами ан-Наджі, народ вимагає від уряду вирішити проблеми, пов'язані зі сферою послуг, безробіттям та корупцією.

Якщо вимоги протестувальників не будуть виконані, акції будуть продовжені, - підкреслив координатор.

Він також припустив, що в протестах візьмуть участь мільйони іракців.

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