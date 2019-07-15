В Іраку анонсували мільйонні акції протесту
Укрінформ
На мітинги і демонстрації з соціальними вимогами до уряду можуть вийти мільйони іракців.
Про це повідомляє Анадолу.
“На 19 липня в Іраку намічені масові акції протесту. Про це повідомив їх координатор Халіл ан-Наджі. За його словами, мирні акції пройдуть одночасно в 14 провінціях країни", - йдеться в повідомленні. Разом в Іраку 18 провінцій.
За словами ан-Наджі, народ вимагає від уряду вирішити проблеми, пов'язані зі сферою послуг, безробіттям та корупцією.
Якщо вимоги протестувальників не будуть виконані, акції будуть продовжені, - підкреслив координатор.
Він також припустив, що в протестах візьмуть участь мільйони іракців.
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