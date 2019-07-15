У Туреччині зняли з літака двох британок, які назвали пасажирів "терористами"

Двох громадянок Великої Британії зняли з рейсу Мугла - Лондон через расистські образи на адресу інших пасажирів.

Про це повідомляє CNN Turk.

"Рейс авіакомпанії Thomas Cook з Мугли до Лондона було затримано через поведінку двох пасажирок, громадянок Великої Британії, які виявили ознаки расизму та вживали слово "терорист" на адресу трьох пасажирів з Азії. Жінок висадили з літака", - повідомляє телеканал.

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Британки зажадали, щоб кількох пасажирів-азійців зняли з рейсу, після чого почали їх ображати. В результаті самих британок вивели з літака у супроводі поліції.

Як зазначається, через інцидент виліт було затримано на 1 годину 20 хвилин.

Фото: AirlineGeeks/William Derrickson