Поліція почала затримувати учасників акції в Москві

У Москві поліція почала затримувати учасників акції за допуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Про це повідомляє "Дождь".

"Співробітники поліції затримали Іллю Яшина біля будівлі Мосміськвиборчкому, де проходить акція за допуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Про це повідомляє кореспондент "Дождя". Також затримані Любов Соболь і журналіст "Дождя", - йдеться в повідомленні.

Поліція намагається жорстко витіснити протестувальників з території біля будівлі виборчкому.

За словами кореспондента "Дождя", затримали 17 осіб.

Поліція відтісняє протестувальників від будівлі московського виборчкому. Затримані Ілля Яшин, Юлія Галямина, Любов Соболь pic.twitter.com/Up1TmSJ4QV — Meduza (@meduzaproject) 14 липня 2019 р.

"Затримання почалися після 20:00. Поліція почала оголошувати, що акція не узгоджена і попросила розійтися. Після цього співробітники поліції почали затримувати учасників акції", - додали в повідомленні.

Жорсткий розгін у виборчкому. У Собяніна здали нерви. Я в автозаку; тут чоловік двадцять, у тому числі кандидати в депутати Любов Соболь, Іван Жданов і Юлія Галямина. pic.twitter.com/JYejKFTsGj — Ілля Яшин (@IlyaYashin) 14 липня 2019 р.

У здания избиркома задержали более 20 человек, в том числе Яшина и Собольhttps://t.co/qnzplYccJq



Фото: Евгений Разумный, Инга Кудрачева pic.twitter.com/dZAMnT9kkO — Илья Варламов (@varlamov) 14 липня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, близько тисячі учасників акції зібралися на Пушкінській площі. Потім вони вирушили до будівлі мерії Москви. Колону очолили опозиціонери Любов Соболь та Ілля Яшин.

Соболь закликала присутніх піти до будівлі Мосміськвиборчкому і вимагати зустрічі з головою комісії Валентином Горбуновим.

У будівлі Мосміськвиборчкому Соболь і її прихильники закликали всіх присутніх не розходитися. Учасники вигукують гасла: "Ми не підемо", "За Любов!", "Даєш чесні вибори".

Як відомо, напередодні Московський міський виборчком відмовив у реєстрації всім кандидатам-самовисуванцям по 43-му виборчому округу. Юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь повідомила, що виборчком визнав недійсними майже 15 відсотків підписів на її підтримку при можливих забракованих 10 відсотках. У свою чергу голова Мосміськвиборчкому Валентин Горбунов звинуватив Соболь в тиску на виборчі комісії.

Серед кандидатів у депутати по 43-му округу, крім Соболь, висувалися член політкомітету "Яблука" Сергій Мітрохін, актор Андрій Соловйов, колишній форвард збірної Росії з футболу Дмитро Буликін і лідер рок-групи "Корозія металу" Сергій "Павук" Троїцький. В середині червня свою кандидатуру там відкликала засновник Фонду допомоги хоспісу Ганна Федермессер.

У результаті до виборів в 43-му окрузі столиці допустили лише трьох кандидатів – представників парламентських партій КПРФ, ЛДПР і "Справедлива Росія". За законом їм не потрібно збирати підписи.

Як повідомлялося, вибори в Московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.

Фото: @MBKhMedia