Шторм "Баррі" вирує у Луїзіані

Тропічний шторм "Баррі" рухається західною Луїзіаною, прямуючи на північ. Синоптики попереджають про можливі повені та торнадо.

Про це повідомляє WP.

«Тропічний шторм "Баррі" накрив Луїзіану у неділю, рухаючись на північ», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що шторм ослабне протягом дня, але влада, як і раніше, попереджує про «небезпечну для життя повінь» поряд з можливими торнадо.

Влада штату Луїзіана оголосила, що по всьому штату було задіяно близько 3 тисяч солдатів «з особливою концентрацією у прибережних районах» для патрулювання доріг і шляхів евакуації, при необхідності - супроводу медичного персоналу та забезпечення безпеки для евакуйованих.

Раніше Президент США Дональд Трамп запровадив режим надзвичайного стану у штаті Луїзіана у зв'язку з наближенням тропічного шторму «Баррі».

Як повідомляв Укрінформ, внаслідок тропічного шторму "Баррі" у штаті Луїзіана 50 тисяч осіб залишилися без електрики.