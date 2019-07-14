У Москві мітингують за допуск незалежних кандидатів на вибори

У Москві проходить акція з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів у міську думу.

Ініціатором виступив опозиціонер Олексій Навальний, повідомляє Радіо Свобода .

Близько тисячі учасників акції зібралися на Пушкінській площі. Потім вони вирушили до будівлі мерії Москви. Колону очолили опозиціонери Любов Соболь та Ілля Яшин.

Соболь закликала присутніх піти до будівлі Мосміськвиборчкому і вимагати зустрічі з главою комісії Валентином Горбуновим.

Біля будівлі Мосміськвиборчкому Соболь та її прихильники закликали всіх присутніх не розходитися. Учасники вигукують гасла: "Ми не підемо", "За Любов!", "Даєш чесні вибори".

Напередодні Московський міський виборчком відмовив у реєстрації всім кандидатам-самовисуванцям по 43-му виборчому округу. Юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь повідомила, що виборчком визнав недійсними майже 15 відсотків підписів на її підтримку при допустимій недостатній кількості у 10 відсотків. У свою чергу голова Мосміськвиборчкому Валентин Горбунов звинуватив Соболь у тиску на виборчі комісії.

Серед кандидатів у депутати по 43-му округу, крім Соболь, висувалися член політкомітету "Яблука" Сергій Мітрохін, актор Андрій Соловйов, колишній форвард збірної Росії з футболу Дмитро Буликін і лідер рок-гурту "Корозія металу" Сергій "Павук" Троїцький. У середині червня свою кандидатуру там відкликала засновник Фонду допомоги хоспісу Анна Федермессер.

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У підсумку до виборів у 43 окрузі столиці допустили лише трьох кандидатів - представників парламентських партій КПРФ, ЛДПР і "Справедлива Росія". Згідно із законом їм не потрібно збирати підписи.

Як повідомлялося, вибори в Московську міську думу відбудуться 8 вересня 2019 року.