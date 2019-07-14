Експосол Британії: Трамп вийшов з іранської угоди "на зло" Обамі
Про це повідомляє AFP.
«Адміністрація (США - ред.) налаштована на акт дипломатичного вандалізму, мабуть, з ідеологічних і особистих причин, так як це була угода (щодо ядерної програми Ірану - ред.) Обами», - написав посол Даррок у дипломатичній телеграмі в травні 2018 року.
Телеграму було включено у другу партію витоків, опублікованих у суботу газетою Mail on Sunday.
Як повідомлялося, минулого тижня було оприлюднено службове листування посла Великої Британії у США Кіма Даррока з Лондоном. У першій партії злитих документів Даррок назвав «унікально дисфункціональною» і «некомпетентною» нинішню адміністрацію США й особисто Трампа.
Згідно з Sunday Times, урядове розслідування витоку встановило, що відповідальною за це особою є державний службовець.
На тлі викликаного витоком дипломатичного скандалу 10 липня посол оголосив про свою відставку.