Експосол Британії: Трамп вийшов з іранської угоди "на зло" Обамі

Посол Великої Британії у Вашингтоні Кім Даррок, що подав у відставку, вважає, що президент США Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном «на зло» своєму попереднику Бараку Обамі, який підписав відповідний договір.

Про це повідомляє AFP.

«Адміністрація (США - ред.) налаштована на акт дипломатичного вандалізму, мабуть, з ідеологічних і особистих причин, так як це була угода (щодо ядерної програми Ірану - ред.) Обами», - написав посол Даррок у дипломатичній телеграмі в травні 2018 року.

Телеграму було включено у другу партію витоків, опублікованих у суботу газетою Mail on Sunday.

Як повідомлялося, минулого тижня було оприлюднено службове листування посла Великої Британії у США Кіма Даррока з Лондоном. У першій партії злитих документів Даррок назвав «унікально дисфункціональною» і «некомпетентною» нинішню адміністрацію США й особисто Трампа.

Згідно з Sunday Times, урядове розслідування витоку встановило, що відповідальною за це особою є державний службовець.

На тлі викликаного витоком дипломатичного скандалу 10 липня посол оголосив про свою відставку.