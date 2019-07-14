У Туреччину прибув ще один літак із деталями С-400

На аеродром на авіабазі Мюртед, що під Анкарою, прибув ще один, п’ятий за рахунком, літак із компонентами російських комплексів С-400 на борту. Сьогодні очікується прибуття ще двох.

Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини.

«Постачання компонентів ЗРК С-400 триває. У цьому зв’язку п'ятий літак приземлився в аеропорту Мюртед. Сьогодні планується прийняття шостого і сьомого за рахунком літаків», - повідомило міністерство.

Як відомо, постачання компонентів ЗРК С-400 почалося два дні тому. Раніше підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 викликало різку критику на Заході. Американські ЗМІ повідомляють, що Білий дім уже наступного тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини.

Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı, Twutter