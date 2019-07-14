Електропостачання Нью-Йорка повністю відновили

Масштабний блекаут, який залишив без світла понад 70 тисяч мешканців Нью-Йорка, ліквідовано.

Про це повідомляє CNN, передає кореспондент Укрінформу.

«Електропостачання повністю відновлене для всіх користувачів», - цитує канал Джона МакАвоя, генерального директора компанії Con Edison, яка обслуговує електромережу найбільшого американського мегаполіса.

Зазначається, що блекаут залишив без світла близько 72 тисяч користувачів.

«Проблема була не в інфраструктурі», - повідомив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, додавши: «Нам сьогодні дуже пощастило».

Як повідомляв Укрінформ, у суботу ввечері у Нью-Йорку сталося масштабне відключення електропостачання. У результаті зупинилися декілька гілок метрополітену та відключилися світлофори, що спричинило затори.

Театри на Бродвеї були змушені припинити вистави. У майже повну темряву занурилася і головна площа площа мегаполіса Таймз Сквер.

Поліція Нью-Йорка залучила додаткові сили для патрулювання середмістя, оскільки відключення світла створило додаткові ризики для громадського порядку.

Причини блекауту поки що достеменно невідомі. Раніше повідомлялося про те, що його могла спровокувати пожежа на одному з трансформаторів, але підтвердження цій інформації немає.

Попередній масштабний блекаут у штаті Нью-Йорк стався 2003 року. Подібне відключення електроенергії саме на Мангеттені востаннє зафіксовано в 1977 році.