Через блекаут у центрі Нью-Йорка частково зупинилося метро

У центральному районі Нью-Йорка Мангеттені частково відключилося електропостачання, що подекуди спричинило зупинку метро.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Надходить інформація про відключення електроенергії на певних станціях метро на Мангеттені. Ми працюємо над з’ясуванням причин та перезапуском поїздів», - повідомляється на офіційній сторінці нью-йоркського метро у Twitter.

We're getting reports of power outages in station complexes throughout Manhattan. We're working to identify causes and keep trains moving. More information to come. — NYCT Subway (@NYCTSubway) 13 липня 2019 р.

Уточнюється, що внаслідок блекауту від електроенергії відключені райони середмістя та західного Мангеттена.

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Електрична компанія Con Edison, яка опікується електромережами Нью-Йорка, інформує, що працює над вирішенням проблеми.

«Ми реагуємо на масштабні відключення світла в західній частині Мангеттена. Надамо більше інформації, коли її матимемо. Дякуємо», - зазначає компанія у Twitter.

We are responding to extensive outages on the Westside of Manhattan. We will share more information as it comes in. Thank you. — Con Edison (@ConEdison) 13 липня 2019 р.

Управління метро Нью-Йорка закликає містян шукати інші транспортні шляхи, крім підземки, поки фахівці усувають причини аварії.