Через блекаут у центрі Нью-Йорка частково зупинилося метро
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Надходить інформація про відключення електроенергії на певних станціях метро на Мангеттені. Ми працюємо над з’ясуванням причин та перезапуском поїздів», - повідомляється на офіційній сторінці нью-йоркського метро у Twitter.
We're getting reports of power outages in station complexes throughout Manhattan. We're working to identify causes and keep trains moving. More information to come.— NYCT Subway (@NYCTSubway) 13 липня 2019 р.
Уточнюється, що внаслідок блекауту від електроенергії відключені райони середмістя та західного Мангеттена.
Електрична компанія Con Edison, яка опікується електромережами Нью-Йорка, інформує, що працює над вирішенням проблеми.
«Ми реагуємо на масштабні відключення світла в західній частині Мангеттена. Надамо більше інформації, коли її матимемо. Дякуємо», - зазначає компанія у Twitter.
We are responding to extensive outages on the Westside of Manhattan. We will share more information as it comes in. Thank you.— Con Edison (@ConEdison) 13 липня 2019 р.
Управління метро Нью-Йорка закликає містян шукати інші транспортні шляхи, крім підземки, поки фахівці усувають причини аварії.