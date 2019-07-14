Через блекаут у центрі Нью-Йорка частково зупинилося метро

Через блекаут у центрі Нью-Йорка частково зупинилося метро

Укрінформ
У центральному районі Нью-Йорка Мангеттені частково відключилося електропостачання, що подекуди спричинило зупинку метро. 

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу. 

«Надходить інформація про відключення електроенергії на певних станціях метро на Мангеттені. Ми працюємо над з’ясуванням причин та перезапуском поїздів», - повідомляється на офіційній сторінці нью-йоркського метро у Twitter

Уточнюється, що внаслідок блекауту від електроенергії відключені райони середмістя та західного Мангеттена. 

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Електрична компанія Con Edison, яка опікується електромережами Нью-Йорка, інформує, що працює над вирішенням проблеми. 

«Ми реагуємо на масштабні відключення світла в західній частині Мангеттена. Надамо більше інформації, коли її матимемо. Дякуємо», - зазначає компанія у Twitter.  

Управління метро Нью-Йорка закликає містян шукати інші транспортні шляхи, крім підземки, поки фахівці усувають причини аварії. 

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