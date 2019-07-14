Між Францією та Лівією розпалюється “ракетний скандал”

Офіційний уряд Лівії зажадав від Парижа пояснень у зв'язку з тим, що в бойовиків армії генерала Хафтара виявлено ракети французького виробництва.

Про це повідомляє RFI.

“Міжнародно визнаний уряд Лівії вимагає термінових пояснень після того, як Париж визнав, що на базі генерала Хафтара, чиї сили ведуть бої за столицю країни Тріполі були знайдені французькі ракети”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ракети, кожна з яких коштує понад $170 тис., були вилучені, коли урядові війська захопили розташовану на південь від Тріполі базу так званої Лівійської національної армії, яку очолює Халіфа Хафтар.

Це дало підстави припускати, що Франція таємно підтримує сили бунтівного генерала.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня лідер військових формувань, що базуються на сході Лівії, генерал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступальної операції з метою встановлення контролю над столицею країни Тріполі.